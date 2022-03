Il ricordo di Adrien Sandjo e il bel gesto della Luese

Sono passati due mesi dalla dipartita del nostro Adrien Sandjo, son passati 67 lunghi e difficili giorni che ovviamente non sono bastati a rimarginare un ferita ancora troppo dolorosa e profonda per essere rimarginata ma d’altra parte non sono mancati messaggi di solidarietà e sostegni concreti per la famiglia del ragazzo da parte di tutto il mondo del calcio. La consegna della maglia in ricordo di Adrian Sandjo, consegnata da Gigi Russo, capitano della Luese Questo sabato 26 febbraio poteva tranquillamente essere un anticipo di Promozione come gli altri, ma così non è stato perché al Cento Grigio di Alessandria,...

