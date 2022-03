Segna 16 gol in una sola partita: «Quando arrivi davanti alla porta non puoi sbagliare apposta»

Classe 2000, di Lecco, per lei giocare con la maglia della sua città è «Qualcosa di impagabile». Chiara Porcaro è una delle stelle della Promozione bluceleste di Monica Iustoni che sta dominando il campionato.



Domenica scorsa al "Bione" sono arrivate le Football Milan Ladies, formazione in grande difficoltà numerica che si è presentata in campo con sole 8 giocatrici. Il Lecco non si è risparmiato e la partita è finita con un rumorosissimo 35-0 che ha presentato molti temi di discussione, approfonditi proprio con il numero 9 di casa.

Porcaro ha segnato in quella partita 16 gol, sostenuta e cercata dalle compagne: tra gli obiettivi quello di avvicinare Alina Scottoni della Pontese, capocannoniera del girone, in una sfida destinata a durare fino alla fine della stagione.