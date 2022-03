Un Mondo di Gomez: Isoldi fa due passi verso la semifinale. Franco, la personalità e il coraggio non bastano

Tanto spettacolo e gol in questa andata di quarti di finale di Coppa Italia Piemonte fra Trofarello e Santostefanese, protagonisti di un cammino pressoché perfetto passeggiando su ValenzanaMado e Ovadese agli ottavi di finale. I biancoblú tornano a Santo Stefano Balbo con una vittoria molto pesante sul Trofarello per 0-2 firmato Mondo e Gomez nei secondi 45’. Un successo importante sia per il passaggio alla semifinale che soprattutto per il morale e per la fiducia, elementi che nelle precedenti uscite erano mancati ai ragazzi di Isoldi Regna l'equilibrio. Franco opta per una novità tattica: il solito 3-5-2 lascia spazio ad un...

