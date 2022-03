«Due rigori sbagliati di fila e 4 punti persi, rischia di diventare decisivo»

Secondo pareggio in questo 2022 per la Rivarolese, anche questa volta segnato da un calcio di rigore sbagliato: così come successo contro il Volpiano il 13 febbraio i granata falliscono un penalty (questa volta con La Caria) a inizio gara, segnando il pareggio per 0-0 ottenuto in casa del Valdruento. Un risultato comunque considerato positivo dal tecnico Gianmarco Stefanetto, che però non può non pensare alle chance non sfruttate dal dischetto.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LE PAROLE DI ROSARIO LIGATO, TECNICO DEL VALDRUENTO