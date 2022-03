«L'errore di Salvaterra a inizio partita ha pesato»

Un pareggio giusto per Rosario Ligato, che dal big match casalingo di domenica 27 febbraio del suo Valdruento contro la Rivarolese esce con un punto e tante buone impressioni soprattutto dalla difesa. Nonostante il rigore concetto nel primo tempo i rossoblù hanno ancora una volta dimostrato di avere un'ottima linea difensiva, riuscendo anche ad impensierire la retroguardia canavesana che si è salvata con un ottimo Caresio. Qualcosa da recriminare su un paio di episodi dubbi, dove per Ligato non sono stati concessi dei rigori a favore dei druentini.

