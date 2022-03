«Parachini ha grandi doti da trascinatore»

Il Piedimulera espugna un campo complicatissimo e vede i playoff. La formazione ossolana prosegue nel suo percorso di crescita, grazie ai tanti Under che stanno mostrando il loro grande valore e soprattutto gli "over" come Mammucci, Budelli, Mainini e Parachini. Quest'ultimo è stato soprattutto elogiato dal tecnico Roberto Bonan nel post partita, elogiandolo per le sue grandi doti da leader.

