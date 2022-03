Coast to coast del difensore goleador: playoff nel mirino

La Settalese reagisce alla sconfitta infrasettimanale patita contro la Soncinese e si impone di misura contro il Casalpusterlengo per 2-1, riuscendo a conquistare tre punti vitali per cullare la possibilità di arrivare al traguardo dei playoff, sempre in orbita dall'inizio della stagione. Un match equilibrato a fine primo tempo, complici le reti di Lasi da una parte e di Farina dall'altra. Eppure, dopo i gol degli attaccanti, la perla di giornata arriva dal ruolo meno atteso: è il centrale Stefano Papa a ergersi a protagonista assoluto del match, culminando una cavalcata di 40 metri partita dalla difesa dopo un intervento...

