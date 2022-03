Il bomber non si smentisce: doppietta e allungo in vetta

La doppietta di Mair e il gol d’istinto di Mauri sono le coordinate sul quale viene costruito il successo dell’Altabrianza, che esce vincitrice per 1-3 dal confronto con l’Olimpiagrenta. Una partita che offre ritmo e spettacolo da ambo le parti sin dai minuti inaugurali di un primo tempo che, al netto di un tabellino a reti bianche, da mostra di diverse occasioni da rete, con i padroni di casa che partono timidamente ma entrano presto in gara. La ripresa si apre vittoriosa però per gli ospiti, con Mair che si impadronisce di un retropassaggio lezioso e segna il gol del vantaggio...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con