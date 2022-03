La Cheraschese si affida ai soliti noti: Fissore e Colaianni stendono il Pancalieri Castagnole

Calcio champagne. Bastano due parole per descrivere il gioco messo in campo dalla Cheraschese contro il Pancalieri Castagnole; uno stile che ha dato i propri frutti e ha messo a sedere i ragazzi di Diego Melchionda: la formazione granata si è asserragliata dietro per una settantina di minuti, subendo (ma contenendo) le dirompenti iniziative dei Lupi, in forma più che mai, che hanno dovuto attendere l'inizio della ripresa per sbloccare il punteggio e i minuti di recupero per mettere in cassaforte il risultato. Un 2-0 che pesa, firmato dai soliti Fissore e Colaianni (già protagonisti nella sfida contro l'Azzurra), e...

