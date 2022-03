Panchine da sogno: Perrone fa sognare Migliore ma Mingozzi salva Bosticco nel finale

Un big match ad alta quota quello del Comunale di Chieri tra il San Giacomo e la Pro Villafranca che in campionato si tolgono appena un punto: due squadra dalla diversa filosofia con la prima molto più concreta che ricerca con insistenza la verticalità e le ripartenze veloci mentre la seconda che fa della costruzione di una trama palla a terra il suo punto di forza e che oggi si è ritrovata un avversario in più oltre agli 11 Leoni di Migliore, ovvero un campo da gioco in brutte condizioni e sul quale è risultato davvero difficile costruire una manovra...

