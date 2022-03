Postiglione gela il Carrara: il Caselle si diverte solo con le gare pazze

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO! Se non ci si emoziona forte a Caselle non si gioca. Quella che sembrava essere una partita dura, maschia e da arcigni giocatori di Promozione si è trasformata in un tornado di emozioni, nell'1-1 tra il Caselle di Christian Zullo e il Carrara di Ivano Sorrentino. Ospiti in verde, avanti di un uomo e di punteggio con il solito Daniele Monteleone, giocano meglio e tengono botta fino alla fine, quando un goffo fallo di mano di Russo regala il secondo penalty ai rossoneri segnato da un cinico Luca Postiglione. Un punto sulla carta buono per entrambe, ma...

