Vacirca da Premio Oscar, arriva il 4° successo di fila

Non molla la presa nemmeno di un centimetro il Dormelletto, che ci tiene davvero a recitare la parte di outsider per le posizioni di vertice e trova la quarta vittoria consecutiva di questo 2022, unita al successo con l'Arona nell'andata dei quarti di finale di Coppa. A Santhià la rete della vittoria la segna l'esterno sinistro Calogero Vacirca, molto abile a chiudere bene un calcio d'angolo dalla destra a suggellare il buon inizio di gara della squadra di Marco Poma. Non si è mai avuta la sensazione che il Dormelletto potesse essere raggiunto nonostante la generosità della formazione granata, che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con