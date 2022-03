Le pagelle: Grande muraglia Veiluva, Postiglione riscatta l'errore del primo tempo

CASELLE Leone A. 6 Guida la difesa urlando contro tutti e tutto, anche con i propri compagni rei di lasciare un po' troppo indisturbati gli attaccanti del Carrara. La parata più bella la fa sull'auto-colpo di testa di Vadrucci. Pelà 6 Nel primo tempo ha la meglio su Lionello, nella ripresa lo soffre di più, complice anche un Caselle in inferiorità numerica. (30' st Di Marino sv) Abbagnale 6 Parte titolare sulla sinistra al posto di Gelain, rispetta il ruolo con efficacia rimanendo concentrato soprattutto in copertura. Esce per dare il cambio a un terzino di maggiore spinta. 24' st Gelain 6.5 L'impatto diverso...

