La punizione da 40 metri che ha fatto cadere il Lecco: il gol della settimana da vedere e rivedere

Il valore di una rete si misura dalla bellezza ma anche dalla sua importanza. Stadio Mauro, domenica 6 marzo, il CUS Bicocca di Davide Piccarreda, secondo in classifica, ospita la capolista Lecco di Monica Iustoni, che ha un vantaggio di dieci punti. È il minuto 15 quando Lucia Carabelli, centrocampista classe 2001, calcia una punizione tre passi oltre il cerchio di centrocampo: la tecnica di calcio è superba, un collo esterno che fa riaffiorare alla mente lo stile di David Beckham; il pallone assume una traiettoria "maledetta", ingannando il portiere Martina Carraro e insaccandosi all'incrocio.

Come un dio ferito, il Lecco attaccherà per tutta la partita nel tentativo di ribaltare la partita e ottenere il suo "match point", ma quel gol è un balsamo di ambrosia per le bicocchine, che lo difenfono fino al fischio finale infliggendo alla blucelesti la prima, dolorosa sconfitta nella loro marcia fino a lì perfetta.

Difficile dire se l'1-0 portato a casa dal CUS ha davvero riaperto i giochi per il primato: il Lecco mantiene infatti 7 punti di vantaggio nel Girone A di Promozione , lunghezze che potrebbero ridursi a 4 se la squadra di Piccarreda vincesse la gara in meno che le manca all'appello. Le blucelesti hanno tuttavia dimostrato di essere squadra più attrezzata, e c'è da scommettere che da ora in poi Iustoni pretenderà ancora più concentrazione da parte delle sue.

Una cosa è certa, però: questo gol e questa partita rimmarranno da una parte cicatrice glorosa e indelebile, dall'altra ricordo eterno di una serata in cui undici studentesse della Bicocca hanno fatto inginocchiare una macchina perfetta.