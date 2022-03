Ha detto no a Milan e Inter per la distanza, nel frattempo segna come nessun altro

Ormai in molti conoscono la leggenda della Ragazza che segna più di Messi. Alina Scottoni, classe 2004 della Pontese, viaggia con una media gol stratosferica nonostante giochi in una squadra che, per quanto stia disputando un campionato importante, non è in lizza per le primissime posizioni del Campionato di Promozione A.





La sua forza nasce anche dall'esperienza nell'atletica, e dalla leggerezza di una diciottenne che fa ciò che ama e la appassiona. Il suo duello con Chiara Porcaro del Lecco è appassionante, così come interessante sarà scoprire cosa il calcio le riserverà nel futuro, dopo che in passato Alina aveva rinunciato alla chiamata di Milan e Inter per l'eccessiva distanza dalla sua Valtellina.



