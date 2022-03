Dominio Orange? No grazie: Agostini e Paladino artigliano l'Ivrea

Le aquile sono vive e non hanno nessuna intenzione di mollare. Questo il segnale arrivato dal Morello di Druento, dove il gruppo di Rosario Ligato è riuscito nell’impresa di battere la capolista Ivrea. A fronte delle tante assenze, i druentini ritrovano i gol di Agostini e Paladino (entrambi alla prima rete in campionato), agevolati ovviamente dall’espulsione di Davide Soster al 26’. Va comunque fatto un plauso al gruppo di Andrea Porrini, che anche in inferioritá numerica non hanno rinunciato al loro gioco, ma si sono dovuti scontrare con un Riva in stato di grazia. Inutile la rete su rigore di...

