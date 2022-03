Valrosso-Toffolini letali, il derby vercellese sorride a Yon

Vendicandosi del pesante ko dell’andata (4-1) il Bianzè va a prendersi il derby vercellese di ritorno e manda il Santhià sempre più indietro in classifica. Inappuntabile la vittoria della squadra di Ugo Yon, che è sicuramente più «sul pezzo» negli episodi che contano della gara nonostante abbia ancora qualche impiccio a causa della pesante assenze di Bernabino in attacco. I granata hanno recriminato per falli su entrambe le reti bianzinesi, ma il vero torto subito è invece quello della mancata espulsione di Geminardi sul finire del primo tempo per fallo su un avversario lanciato a rete a tu per tu...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con