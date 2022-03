Scapi-gol è da 8, De Vincenzi centrocampista goleador: 7.5

Basta un tempo alla squadra dei sogni di Gennari per archiviare la pratica Lentatese. Anzano apre le danze grazie all'incursione di Mezzotero, Scapinello raddoppia con un pallonetto che dimostra quanto questo giocatore sia di un'altra categoria e poi sforna anche l'assist per De Vincenti; sempre il 10 platinato a fine primo tempo parte in slalom speciale siglando il poker. La squadra di Valente paga carissimo le disattenzioni in fase difensiva questo giro, nonostante la tanta voglia messa in campo contro squadre del genere ogni errore spesso è un gol subito. SOLBIATESE Zanellotti 6 Non compie praticamente neanche una parata, giornata...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con