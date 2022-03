Colpo di coda Briga, è aggancio in vetta: Marra e Salvatore affossano il Cossato

Non tradisce le attese il big match dell' Ezio Abate, tra il Città di Cossato ed il Briga, vince 1-2 la squadra di Licaj, che dunque agguanta i biellesi in vetta della classifica, al termine di un match molto bello e frizzante, di fronte ad oltre 500 spettatori. Weekend dell'aggancio proprio perché, con il successo odierno, il Briga sale in classifica a 45 punti, eguagliando i biellesi ed incendiando il campionato: adesso il girone A di Promozione è ancora più infiammato e da ora in avanti il duello tra la squadra di Forzatti e quella di Licaj sarà ancora più...

