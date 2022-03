La "vecchia" guardia Salvador-Barbera lancia il Mirafiori: scatto salvezza per Caprì

Non è solo uno scontro diretto fra due squadre in zona playout, è anche e soprattutto uno tanti derby torinesi del girone: una partita tesa con un finale infuocato con un espulso e tante mischie che alla fine il Mirafiori di Caprì è riuscito a portare a casa ai danni di un Pozzomaina poco concreto che cade sotto i colpi dei due giocatori offensivi più esperti della squadra: Salvador e capitan Barbera, vero e proprio pilastro dei gialloblù di Caprì. Sesta sconfitta consecutiva invece per la squadra di Mammola che fatica terribilmente a trovare la via del gol nonostante il...

