Otto gol per riprendersi la vetta del campionato

Dopo la battuta d'arresto contro il Senna Gloria, il Club Milanese torna alla vittoria e lo fa abbattendo il Segrate nella 26^ giornata del girone E del campionato di Promozione. I padroni di casa si impongono con quattro gol per tempo e un netto 8-2 in una partita spettacolare già nel primo tempo, chiuso con addirittura sei reti. Gli ospiti prima vanno sotto per 2-0, poi ritornano miracolosamente in gara, restando aggrappati alla partita per i primi 45 minuti, ma l’espulsione molto ingenua di Pedrini e le giornate d’oro di Campani, autore di una tripletta, e di Checchi, due volte...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con