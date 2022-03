Poker in un tempo, tris nell'altro: finisce 7-0

È una partita a senso unico quella tra Cavenago e Arcadia Dolzago, conclusasi con un 7-0 per i padroni di casa che non hanno fatto troppa fatica a dominare il terreno di gioco per tutti i novanta minuti. I ragazzi di Tinelli si avvicinano così all’obiettivo della salvezza, distante ormai un paio di punti. L’atteggiamento da parte dei biancorossi è comunque positivo e propositivo e anche chi è subentrato dalla panchina ha dimostrato di voler fare bene, non cercando il giro palla fine a se stesso, quanto piuttosto la profondità e la porta. Dall’altra parte invece l’Arcadia non è riuscita...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con