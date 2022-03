Il Puma Ahmed e Cravetto "vecchie" volpi, Fascio e Di Vanno accendono la miccia

SANMAURO Busato 6 Pochi interventi degni di nota, si limita a dare ordini e a guidare la linea difensiva gialloblù dalle retrovie. Cavallaro 6.5 Una gara da ricordare, fatta di corsa costante e di un paio di inserimenti che mettono a rischio la difesa del Lascaris. Assolutamente promosso. Pacelli 6 Scende in campo nonostante si sia appena rimesso in forze da un attacco febbrile: nonostante ciò la sua partita dura metà tempo. Va lodato per averci provato. 23' Fiora 6.5 Rimpiazza Pacelli giocando un'attenta partita in difesa, limitando le sortite offensive del Lascaris in un paio di frangenti. Coretti 6.5 Si prende il centro-destra...

