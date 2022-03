In Valle d'Aosta c'è un sogno che cresce: lo Charva ne fa 3 alla Torinese e sogna i playoff

Vittoria schiacciante, dettata da un secondo tempo quasi perfetto, per lo Charvensod di Claudio Fermanelli, che ha domato con un netto 3-0 la Torinese di Gian Luca Macrì a domicilio. I valdostani raccolgono l'ennesimo risultato utile in chiave salvezza, ma adesso guardare indietro ha poco senso: i gialloblù sono a un solo punto dal Sanmauro quinto, primo posto utile per giocare i playoff. Per la Torinese, che, a fine gara, sceglie il silenzio stampa per un arbitraggio definito "scandaloso", si tratta della quinta sconfitta di fila: la cura Macrì si nota nel gioco degli Oronero, ma i risultati stentano ancora...

