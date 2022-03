Marongiu tradisce, ma Mutti è il solito cannibale. Bacigalupo: tanto fumo, poco arrosto

Delusione e amarezza è il sentimento prevalente che si respira in casa Bacigalupo dopo questa sconfitta casalinga contro una Gaviese arrivata in quel di Lingotto che diverse assenze ma una solida certezza: si chiama Enrico Mutti, bomber classe '97 di Taverna arrivato a quota 12 reti in stagione. Un gol determinante arrivato nei minuti finali di partita dopo un primo tempo, ma possiamo dire anche una buona ora di gioco, di predominio territoriale del Bacigalupo, nel quale i granata rischiano di andare anche in vantaggio dagli 11 metri con Marongiu, ma il capitano di Taverna sciupa calciando alle stelle. Il...

