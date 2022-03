Osenga-Toffolini hurrà! Scavalcati i rivali e salvezza in tasca

È una vittoria che sembra proprio chiudere definitivamente il discorso salvezza quella che il Bianzè coglie contro l'Arona. La formazione di Ugo Yon opera anche il sorpasso in classifica ma si vola comunque basso guardando sempre alla permanenza in categoria. Hanno deciso un centro iniziale dell'esterno Edoardo Osenga, davvero molto bravo in questa stagione con il suo 3° centro in campionato, ed una zampata finale del centravanti Luca Toffolini, giunto alla 4ª marcatura. Arona pericoloso solo nel finale e in un caso è stata la traversa a salvare Algieri. Brutta la prestazione dei biancoverdi di Enrico Ragazzoni, che ritrovavano 4...

