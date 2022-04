Scapinello alla Zidane: è festa grande Solbiatese

Festa grande al Chinetti per la Solbiatese di Gennari, che conquista la promozione in Eccellenza dopo una stagione al comando del proprio girone. A regalare i tre punti necessari alla promozione matematica ci ha pensato l'uomo immagine della società Dennis Scapinello, autore di una rete da capogiro a soli quattro minuti dal termine della gara. Una vittoria di misura decisamente faticosa per la capolista, a fronte di un Villa Cassano compatto e spesso pericoloso in contropiede. Al netto di tutto però la vittoria, e la conseguente promozione sono più che meritati visto anche il percorso fatto dalla squadra di Gennari, ancora...

