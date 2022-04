Alpignano, credi ai playoff! Espugnata Bussoleno grazie a Cecconello e Cammisa

Vittoria di gran carettere, arrivata dopo una grande battaglia, dell'Alpignano di Roberto Berta, ai danni dell'Union Vallesusa, guidata da Silvio Foch. A decidere il match, un gol rocambolesco, ma cruciale, a 10 dal termine, di Salvatore Cammisa, capace di sfruttare al meglio l'unica grave disattenzione della difesa valsusina. Sconfitta pesante per i padroni di casa, che vengono "beffati" dall'ennesima palla "sporca" gestita poco bene che, ai fini della classifica, potrebbe risultare pesantissima. Morale alle stelle, invece, per l'Alpignano, che rimane in piena corsa per un posto ai playoff. A questo punto potrebbero pesare i punti persi per strada dai biancazzurri...

