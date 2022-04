Dudiez chiude la porta ad Arena e compagni

Il Senna Gloria non sfrutta settanta minuti in superiorità numerica e non va oltre il pareggio contro un Atletico Cvs, ben ordinato in campo. Tre prodigiosi interventi di Dudiez, mantengono a galla gli ospiti nel primo tempo. Su tutti, spicca la respinta sul tiro dagli undici metri di capitan Arena. Dudiez Show. Scarpellini, per archiviare la sconfitta di Romanengo, si affida ad un 4-2-3-1, con Orlandini e Caviglia a presidiare le corsie esterne di una difesa completata dalla coppia di centrali, Salvini-Anelli. Centanni e Guindani in mediana a sostegno dei tre trequartisti: Bussatori, Arena e Manini. In avanti, Tchetchoua...

