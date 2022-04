L'autogestione del Villarbasse funziona: Carignano KO nella sfida salvezza

Quanto cuore ha questo Villarbasse. In un momento complicatissimo portato dall'assenza di un allenatore di ruolo gli arancioblù del presidente Loris Cappelli tira fuori una prestazione da far commuovere ogni villarbassese, battendo il Carignano nella delicatissima sfida salvezza. Con questi tre punti la formazione del trio Scassa-Milone-Preziuso stacca il Nichelino fanalino di coda e accorcia sia sul Carignano che su Montatese e Infernotto, compattando la zona salvezza che ora si fa interessantissima. Al termine di una partita maschia, giocata ad altissimi ritmi da entrambe le compagini, è 1-0, in virtù del gran gol di Davide Russo a due minuti dalla...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con