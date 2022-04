Verso il rush finale: scatto Briga, play-off incandescenti, Sizzano in caduta libera

Un girone che sembra già deciso, quantomeno ai piani alti. Lotta a due per la vetta e playoff, sulla carta, che rischiano di non giocarsi: il girone A di Promozione si prepara a vivere il rush finale nel prossimo mese e mezzo, ma prima ripercorriamo le emozioni dell'ultimo weekend del 10 aprile. SORPASSO IN VETTA: MARTELLO BRIGA Nell'arco dell'ultima giornata della Promozione girone A si è concretizzato l'allungo in vetta alla classifica da parte del Briga ai danni del Città di Cossato. La rosa allenata da Licaj ha colto il successo di tappa con un perentorio 4-0 ai danni del...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con