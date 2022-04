Il derby testa-coda regala emozioni: è pari in quel di Ivrea

Un incerottato Ivrea Banchette blocca la capolista Ivrea sul risultato finale di 1-1, un pareggio che, visto il blasone degli Orange, é grasso che cola per gli uomini di Bardus. Nonostante le tante assenze i rossoblù sono riusciti a tirare fuori il coniglio dal cilindro, riuscendo a bloccare i ragazzi di Porrini in una gabbia che alla fine dei giochi ha portato un punto. Anche se la Torinese ha anche lei pareggiato il Banchette guadagna un punto su Barcanova (a riposo) e Pianezza, sconfitto pesantemente in casa dall'Alpignano. I padroni di casa in tenuta arancione, oltre a patire un Banchette...

