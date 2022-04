Un gol alla Giovinco e due perle nella ripresa: playoff blindati?

Termina con un rotondo 0-3 il match tra Cologno e Tribiano. I ragazzi di Panzetti calano il tris e lanciano un forte segnale in vista dei play off. A farne le spese è la squadra di Arturo Di Napoli, che inceppa in una pesante sconfitta nonostante la buona prestazione offerta nei primi 45 minuti, nonostante lo svantaggio per merito di una bella rete di Giambelluca. Nella ripresa, Ruggeri e Venturiero salgono in cattedra: il primo compie due ottimi dribbling e scarica un bel diagonale all’angolino, mentre il secondo lascia partire una pennellata dalla distanza che toglie le ragnatele dall’incrocio dei...

