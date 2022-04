Due espulsi dopo 16 minuti, poi è tris ospite

Termina con un netto 1-3 il match salvezza tra Bresso e Atletico CVS con gli ospiti che si candidano a giocare i playout da favoriti. Partita chiusa nel primo tempo con la compagine di Emidi che cala subito il tris non concedendo nulla ai padroni di casa, dopo il brivido di inizio match dove Zumpano a porta praticamente vuota si calcia il pallone sul proprio piede. Da lì in poi la dura legge del gol colpisce i locali, con gli ospiti che non sprecano nulla e grazie a un gran cinismo sotto porta gestiscono il netto 0-3 dopo i primi...

