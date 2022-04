Una zampata nel primo tempo e due reti annullate valgono il quinto posto

Cinica, alle volte non bellissima da vedere ma sempre e comunque sul pezzo: l’identikit della formazione di Perziano, alla quale basta una palla sporca ribadita in rete dal proprio gladiatore offensivo Citterio per venire a capo del Lissone nel confronto valevole per il quinto posto. Un successo che, pur non potendo risultare decisivo in ottica playoff per l’ormai incolmabile «forbice» di punti di distacco dal Muggiò, consente agli uomini di Valgreghentino di risollevarsi dal trend non idilliaco delle ultime settimane (due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare) e di consolidare la caratura del proprio campionato. CITTERIO DI MESTIERE...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con