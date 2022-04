Sognate ancora la carne alla griglia? Godetevi la gallery della partita dell'anno

Cosa dire su una partita da 12 gol segnati? Spettacolo puro, solo questo: la sfida tra Pianezza e Alpignano ha letteralmente lasciato sgomenti tutti, sia chi era presente al campo dei rossoblù che per chi ha seguito gli aggiornamenti live sulla nostra app. Un gol dietro l'altro, che hanno premiato gli ospiti in tenuta biancazzurra di Roby Berta, vittoriosi 4-8 e sempre più lanciati verso un posto di rilievo nei playoff del girone B.10 marcatori diversi, dove a spiccare sono le doppiette di Luca Trussardi per il Pianezza e Mattia Viano per l'Alpignano, con quest'ultimo eletto uomo...