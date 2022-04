Altissima tensione, contropiedi e ripartenze: pari elettrizzante tra BSR e Villafranca

Un pari dalle mille emozioni quello tra BSR Grugliasco e Villafranca, partita conclusasi per 2-2. Le battute iniziali dell'incontro sono elettrizzanti e combattute, a sbloccare il risultato sono gli ospiti con Morero. I padroni di casa prima pareggiano con il colpo di testa vincente di Mastrojanni e poco dopo la ribaltano con Sillano sempre con un poderoso stacco di testa. La ripresa è più appannaggio della compagine di Caputo che ristabilisce le distanze grazie al rigore realizzato da Serra ma non trova lo spunto decisivo per cogliere il successo di tappa. Una sfida dalla posta in palio altissima. Il match...

