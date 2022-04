Due gol nel derby mantengono in vita la speranza dei playout

È una sfida delicatissima quella che mette di fronte Barzago e Arcadia Dolzago. Un vero e proprio scontro salvezza tra due squadre che hanno ottenuto pochi punti nel corso della stagione. Alla fine il punteggio dice 2-0 per il Barzago, che apre le marcature al 4' con un gol da rapace d'area di Michele Agostoni, il più veloce a ribattere in rete una conclusione di Manuel Stefanoni e parata non benissimo da Christian Vassena. Il secondo tempo è una fotocopia del primo, con il Barzago che trova il raddoppio a inizio ripresa: Matteo Proserpio calcia un pallone all'apparenza non troppo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con