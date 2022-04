Fa tutto Merlano: sbaglia un rigore ma si riscatta segnando il gol decisivo

La Novese rischia ma porta a casa il bottino pieno. I biancolesti di Mattia Greco hanno dovuto faticare molto, specialmente nel primo tempo, per avere la meglio su un battagliero Bacigalupo, trascinato dai miracoli del classe 2004 Andrea Sommi. Il portiere nerazzurro è stato il protagonista assoluto della gara, anche ma non solo per il rigore parato a Merlano, ma i suoi interventi non sono bastati. Alla rete flash di Taverniti, arrivata dopo neanche un minuto di gioco, gli ospiti sono riusciti a rispondere grazie alle reti di Francesco Cimino e di Merlano, che si è fatto perdonare l’errore dal...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con