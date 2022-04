«Pronto a tenere sciarpa e cappello portafortuna anche in estate»

Quello che sta facendo l'Alpignano nelle ultime settimane ha del clamoroso. Dopo un avvio di stagione da metà classifica, con il passare dei weekend i biancazzurri sono cresciuti, aumentando non solo la qualità delle proprie partite, ma concretizzando il tutto anche sul piano dei risultati. Ultimi, tra tutti, le vittorie su Sanmauro, Rivarolese e per ultima l'Ivrea: 9 punti in scontri diretti delicati, che hanno di fatto lanciato l'Alpignano in piena zona playoff.

L'intervista alla coppia trascinatrice del "monolite" Alpignano, Roberto Berta (allenatore) e Carlo Pesce (Direttore Sportivo) nel post partita del 3-0 dell'Allende di domenica 24 aprile, contro l'Ivrea di Porrini.