Cacciatore di Cinghiali: Pappalardo nega i playoff a Cairoli

Partita di alta classifica nel Girone A di Promozione tra il Castello Cantù, terzo, e il Meda, che occupa la quarta posizione. Gli ospiti devono vincere per evitare che il gap di punti con gli avversari per l'accesso ai playoff diventi troppo ampio. Infatti, gli 11 scelti da Cairoli scendono in campo molto motivati e vanno subito in vantaggio nel primo tempo con Molteni, ma si fanno rimontare nel secondo con Pappalardo che firma un doppietta. La gara termina 3-1 per i padroni di casa, che trasformano due calci di rigore a favore. Nel finale polemiche da parte del Meda per le...

