Gioele inventa, Veglia punisce: per l'Azzurra la salvezza si avvicina

Chi fa festa al Primo Maggio è l'Azzurra di Luca Burgato grazie al successo per 1-0 sul Villarbasse. Una partita bruttina ma fondamentale per quanto riguarda il discorso salvezza: i morozzesi vedono la permanenza nel Girone C di Promozione un po' più vicina, a causa della rete decisiva messa a segno da Veglia nel corso della ripresa; i villarbassesi, invece, non riescono a far punti e soprattutto ad approfittare della sconfitta interna della Montatese (il gap con i gialloblù resta ancora di 6 punti). La squadra del presidente Cappelli sa che deve dare ancor più il meglio di sé nelle...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con