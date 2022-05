Sylla è una Freccia nerazzurra, Mar è la Grande Muraglia

Colpaccio in ottica salvezza del Bacigalupo, che passa per 0-3 in casa Pozzomaina nel delicato scontro diretto. Avvio sprint degli ospiti trovano il vantaggio con Sylla, i padroni di provano a reagire ma non riescono a ristabilire le distanze. Nella ripresa i biancoblu prima raddoppiano con Sylla e successivamente calano il tris con La Rosa. Una sfida da dentro o fuori. Si può riassumere così il match tra Pozzomaina e Bacigalupo, partita che si preannuncia infuocata dato che ambedue le squadre si trovano in piena zona play-out con sole cinque lunghezze di vantaggio sull'ultima in graduatoria, il Cit Turin, il...

