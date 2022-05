Un tiro al volo e un rigore assicurano lo spareggio promozione

Il Muggiò batte 2-1 la ColicoDerviese e arriva all'ultima giornata di campionato con la certezza che in caso di sconfitta nella tana dell'AltaBrianza sarò lo spareggio a decidere chi salirà in Eccellenza. I comaschi vengono infatti frenati sull'1-1 dall'Aurora Olgiate e vanno a -3 dai brianzoli, che vincono una sfida non bellissima con i lecchesi. A deciderla sono infatti tre calci piazzati, ovvero i corner dai quali nascono il gol al volo di Tremolada e l'incornata di Agustoni, e il calcio di rigore di Cavalli. Tre reti siglate tutte in un primo tempo decisamente più vivace rispetto alla ripresa, molto...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con