Quattro gol in trasferta valgono l'accesso ai playout

"Picone, Pinto, Di Nunno, Di Nunno": 3 nomi e 4 gol che sicuramente rimarranno impressi per molto nella mente dei tifosi della Cob 91, autrice di una sorprendente vittoria e di una prestazione di grande intensità contro gli ostici padroni di casa del Cavenago. Successo che permette di giocarsi la permanenza in categoria nei playout con la Vibe Ronchese. Entrambe le squadre sono reduci da un periodo difficile: i soli 3 punti nelle ultime 4 partite hanno allontanato il Cavenago dalle zone alte; per la COB, invece, sono ben 4 le sconfitte consecutive che, unite alla mancanza della propria spina...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con