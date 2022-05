Sanmauro di qualità, Volpiano cinico a metà: alla fine Busato salva la situazione

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO Piazzoli-Parisi, atto secondo. Il ritrovo tra i due allenatori che, nel girone di andata, si erano scontrati non solo sul campo da gioco termina in parità, con il Sanmauro che mantiene il primo posto e il Volpiano che non perde il treno playoff. Ottima prova per gli ospiti in gialloblù che, nonostante le tante occasioni, hanno rischiato di perdere dopo che il direttore di gara ha assegnato un penalty al Volpiano, parato però da un super intervento di Busato. Partita corretta e priva di scontri, salvo un finale comprensibilmente incandescente per il peso della partita e per...

