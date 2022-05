Tre gol in sei minuti sanciscono un playout e una retrocessione

Lo scontro salvezza del girone E vede trionfare l'Atletico CVS per 3-1 in casa del Cologno; i rossoblù giocano un gran primo tempo nel quale trovano i gol di Pesca, Negri e Diassy che permettono loro di arrivare al playout con maggiore consapevolezza e fiducia nei propri mezzi. I padroni di casa tentano la reazione d'orgoglio nel secondo tempo, ma riescono a trovare una sola rete, quella di Pascale, che non evita la retrocessione dei gialloverdi guidati da Di Napoli. FUOCO E FIAMME La gara inizia con entrambe le squadre intente a studiarsi vista l'importanza della posta in gioco, e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con