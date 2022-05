La tripletta sontuosa di Checchi vale la finale playoff

Il Club Milanese raggiunge in finale il Tribiano, corsaro a Romanengo, battendo la Settalese con un sonoro 4-0. Qualificazione meritata ma, a dispetto della portata enorme del risultato, non è stata così semplice conquistare l’atto conclusivo dei playoff di girone. Sugli scudi Checchi, che conquista e segna il rigore che apre le marcature, prima di raddoppiare allo scadere della prima frazione: fino a quel momento, la squadra giallorossa era rimasta più che in partita, andando addirittura vicina alla rete del pari con Zoia, frenato dalla traversa. Nella ripresa è venuta fuori la tranquillità dei padroni di casa, che hanno arrotondato...

