Un gol da 25 metri decide la finale di Coppa

Alla Soncinese basta il razzo di Ghidinelli per alzare al cielo la Coppa Promozione in una sfida molto contratta con la ColicoDerviese. Le occasioni da gol sono infatti centellinate in quella che è la classica finale: paura di sbagliare, poche occasioni e un episodio o una giocata a deciderla, o entrambi. Da un lato ci sono infatti le proteste gialloblù per un contatto che lascia qualche dubbio tra Maffi e un lanciatissimo Pasquinelli, dall'altro il siluro dai 25 metri del numero 7 biancorosso. I lecchesi ci provano con il cuore fino in fondo per provare a mettere in cielo l’ultima...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con