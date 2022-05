Impresa Pedona in dieci uomini, rimandata la festa giallorossa

Lo scontro diretto tra prima e seconda del Girone C vive di grande emozioni. Davanti a una cornice tutta giallorossa, regata dai tifosi presenti allo Stadio Comunale di Cavour, i beniamini di casa non riesco a conquistare la matematica vittoria del girone e pareggiano contro un eroico Pedona, capace di resistere mezz'ora in dieci uomini e di sfiorare il colpaccio passando a centimetri dall'incrocio dei pali. Tutto rimandato alla prossima giornata di campionato, dove con il Bsr Grugliasco al Cavour basterà trovare un pareggio per festeggiare la vittoria del campionato e la promozione in Eccellenza. Pino Di Leone per il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con